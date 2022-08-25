Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.
25/08/2022
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar
Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Marsilya, Paris Saint-Germain, Sporting, Porto, Benfica, Ajax, Club Brugge, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Celtic, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers, Kopenhag, Dinamo Zagreb
2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
RB Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
FC Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Olympique Marsilya
Club Brugge
Celtic
Glasgow Rangers
Viktoria Plzeň
Kopenhag
Dinamo Zagreb
Maccabi Haifa
İlk hafta maçları 6-7 Eylül'de
Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.