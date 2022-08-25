Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Kura çekimi öncesi torbalar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar



Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.



Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Inter, Milan, Napoli, Juventus, Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Marsilya, Paris Saint-Germain, Sporting, Porto, Benfica, Ajax, Club Brugge, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen, Celtic, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Glasgow Rangers, Kopenhag, Dinamo Zagreb



2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları



1. Torba



Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern Münih

PSG

Porto

Ajax



2. Torba

Atletico Madrid

Barcelona

Sevilla

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspurs

Juventus

RB Leipzig



3. Torba

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Benfica

Sporting CP

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk



4. Torba

Olympique Marsilya

Club Brugge

Celtic

Glasgow Rangers

Viktoria Plzeň

Kopenhag

Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa



İlk hafta maçları 6-7 Eylül'de



Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.



Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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25/08/2022 09:43