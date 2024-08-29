Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti...Sıra kura çekiminde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı. İlk kez lig formatında düzenlenecek dev organizasyonda mücadele edecek 36 takım ve torbalar belli oldu. Bugün yapılacak kura çekimi TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu tamamlandı. Lig etabına yükselen tüm ekipler ve kura torbaları netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak.

Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

İlk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda 1. maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Toplamda 36 takımın yer alacağı lig aşamasına kalması netleşen 32 ekip şöyle:

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (İtalya), Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stutgart (Almanya), Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid (İspanya), Brest, Monaco, Paris Saint-Germain, Lille (Fransa), Benfica, Sporting Lizbon (Portekiz), Feyenoord, PSV (Hollanda), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar (Ukrayna), Sparta Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Slovan Bratislava (Slovakya). Kızılyıldız (Sırbistan)

İşte Şampiyonlar Ligi torbaları

1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest