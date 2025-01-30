Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu!

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
30/01/2025

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez denenen 36 takımlı lig aşaması, 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

 

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

 

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

 

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

 

ZİRVE LIVERPOOL'UN OLDU
 

Sekiz haftalık maratonda ligi ilk sırada tamamlayan takım, İngiliz ekibi Liverpool oldu.

 

Geride kalan 7 haftadaki tüm maçlarını kazanan Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-2 yenilerek son haftada namağlup ünvanını yitirse de ligi 21 puanla ilk sırada tamamlamayı başardı.

 

Öte yandan, doğrudan son 16 turuna yükselen takımların 3'ünü İngiltere Premier Lig ekipleri oluşturdu. Lider Liverpool'un yanı sıra 3. basamaktaki Arsenal ve 8. sıradaki Aston Villa, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiliz takımları oldu.

 

EN GOLCÜ TAKIM BARCELONA 
 

İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü takım oldu.

 

Katalanlar, 8 haftalık bölümde rakiplerine 28 gol atmayı başarırken kalelerinde 13 gol gördü.

 

İtalyan temsilcisi Inter ise lig aşamasında sadece 1 gol yedi.


12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

 

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

 

Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona ve Salzburg, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst turda mücadele etme hakkı kazanamadı.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı saf dışı bırakan İsviçre ekibi Young Boys hiç puan alamadan ligi son sırada tamamlarken, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi de Avrupa'ya puansız veda etti.

 

TOPLU SONUÇLAR

 

Aston Villa 4-2 Celtic

 

Barcelona 2-2 Atalanta

 

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

 

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

 

Brest 0-3 Real Madrid

 

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

 

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

 

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

 

Girona 1-2 Arsenal

 

Inter 3-0 Monaco

 

Juventus 0-2 Benfica

 

Lille 6-1 Feyenoord

 

Manchester City 3-1 Club Brugge

 

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

 

Sturm Graz 1-0 Leipzig

 

Sporting 1-1 Bologna

 

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

 

Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Şampiyonlar Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.