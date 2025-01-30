Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez denenen 36 takımlı lig aşaması, 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

ZİRVE LIVERPOOL'UN OLDU



Sekiz haftalık maratonda ligi ilk sırada tamamlayan takım, İngiliz ekibi Liverpool oldu.

Geride kalan 7 haftadaki tüm maçlarını kazanan Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-2 yenilerek son haftada namağlup ünvanını yitirse de ligi 21 puanla ilk sırada tamamlamayı başardı.

Öte yandan, doğrudan son 16 turuna yükselen takımların 3'ünü İngiltere Premier Lig ekipleri oluşturdu. Lider Liverpool'un yanı sıra 3. basamaktaki Arsenal ve 8. sıradaki Aston Villa, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiliz takımları oldu.

EN GOLCÜ TAKIM BARCELONA



İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü takım oldu.

Katalanlar, 8 haftalık bölümde rakiplerine 28 gol atmayı başarırken kalelerinde 13 gol gördü.

İtalyan temsilcisi Inter ise lig aşamasında sadece 1 gol yedi.



12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona ve Salzburg, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst turda mücadele etme hakkı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı saf dışı bırakan İsviçre ekibi Young Boys hiç puan alamadan ligi son sırada tamamlarken, Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi de Avrupa'ya puansız veda etti.

TOPLU SONUÇLAR

Aston Villa 4-2 Celtic

Barcelona 2-2 Atalanta

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

Borussia Dortmund 3-1 Shakhtar Donetsk

Brest 0-3 Real Madrid

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Girona 1-2 Arsenal

Inter 3-0 Monaco

Juventus 0-2 Benfica

Lille 6-1 Feyenoord

Manchester City 3-1 Club Brugge

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

Sturm Graz 1-0 Leipzig

Sporting 1-1 Bologna

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain