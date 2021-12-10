UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları Atalanta - Villarreal karşılaşmasıyla noktalandı. Hava koşullarıyla ertelenen mücadelede İspanyol ekibi 3-2'lik skorla güldü.

Bu sonuçla Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta F Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi.

- Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar

Barcelona

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Sevilla

Atalanta

Porto

Zenit

Sheriff

- Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitiren takımlar

Grubunu lider tamamlayan Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid, son 16 turu kuralarına seribaşı olarak katılacak.

Grup ikincileri Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting Lizbon ve Villarreal ise son 16 turunda mücadele edecek diğer takımlar olacak.

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10/12/2021 09:20