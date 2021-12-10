Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona erdi. 8 grupta oynanan 6. ve son hafta maçlarıyla Devler Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar belli oldu.
10/12/2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları Atalanta - Villarreal karşılaşmasıyla noktalandı. Hava koşullarıyla ertelenen mücadelede İspanyol ekibi 3-2'lik skorla güldü.
Bu sonuçla Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta F Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi.
- Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne giden takımlar
Barcelona
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Sevilla
Atalanta
Porto
Zenit
Sheriff
- Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitiren takımlar
Grubunu lider tamamlayan Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid, son 16 turu kuralarına seribaşı olarak katılacak.
Grup ikincileri Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salzburg, Sporting Lizbon ve Villarreal ise son 16 turunda mücadele edecek diğer takımlar olacak.