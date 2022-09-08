Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Napoli, son finalist Liverpool'u gole boğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. A Grubu'nda sonucu merakla beklenen Napoli-Liverpool maçında gülen İtalyan ekibi oldu.



Diego Armando Maradona Stadı'nda Kırmızılar'a karşı üstün bir futbol sergileyen Napoli, rakibi 4-1 mağlup etti.



Luciano Spalletti ekibinde galibiyeti getiren goller 6', 47' Piotr Zielinski (P), 31' Andre Zambo Anguissa ve 45' Giovanni Simeone'den geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 49. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Napoli'de Kim Min-jae 90 dakika sahada kalırken, Eljif Elmas 74'te oyuna dahil oldu.

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08/09/2022 08:54