Şampiyonlar ödüllerine kavuşuyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu pandemi döneminde ara vermeden gerçekleştirdiği 2020 ve 2021 sezonlarının ödül törenlerini 22 Haziran Çarşamba akşamı Lefkoşa'da gerçekleştiriyor.

2020 Sezonu Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu , 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Doğa Koyuncu , 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Deniz Fahri-Serhan Tan , 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonu Deniz Denner - Ömer Topçu , 2021 Basel Holding Sprint Kupası Şampiyonu Rauf Denktaş - Mehmet Mişon ve Ayer Argün Kupası Şampiyonu Çağkan Bozalanlar - Hüseyin Çocuk kupalarına kavuşacak.

Yaklaşık 100 sporcunun ödüllendirileceği gece Lefkoşa'da Narnia Garden da gerçekleşecek ve saat 20.00 da başlayacak.

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20/06/2022 11:47