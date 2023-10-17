Şampiyonlarımız için bir söz de spor yazarlarından

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na bir önemli destek de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden (KTSYD) geldi.

Şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için Atletizm Federasyonu ile iş birliğinde yapılacak maratona kayıt yaptıran KTSYD heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi önünde buluştu.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, anlamlı organizasyona dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiklerini ifade ederken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her maratonda spor yazarlarını yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.