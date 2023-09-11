Şampiyonluğu garantiledi

Hasan Fikri Macila, yarışı ikinci bitirerek sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

KKTC’nin kartingdeki gururu Hasan Fikri Macila, bugün yapılan “IAME Series Cyprus 2023 Karting Yarışı”nda ikinci gelerek şampiyonluğunu ilan etti. Güney Kıbrıs’taki Daytona Yarış Pisti’nde yapılan ve şampiyonanın beşinci ayağını oluşturan yarış, birbirinden güçlü ekiplerin mücadelesine sahne oldu. Bugün yapılan yarışta Hasan Fikri Macila, sabah seansında yer alan sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek pole pozisyonda start almaya hak kazandı. Öğlene doğru verilen startla zorlu mücadeleye başlayan Macila, başarılı bir performans sergileyerek yarışı ilk sırada götürmeyi başardı. Bir ara ikinciliğe gerileyen Macila’nın, önündeki araçla girdiği mücadele nefes kesti. Adeta tampon tampona verilen mücadele sırasında meydana gelen kaza neticesinde Macila yoldan çıkarak beşinci sıraya geriledi. Hemen toparlanıp yarışa geri dönen Macila mükemmel bir performans sergileyerek ikinci sıraya kadar yükseldi ve aynı pozisyonda finiş görmeyi başardı. İlk dört yarış birinci gelerek elde ettiği puanla farkı nedeniyle, ikinci geldiği son yarışla şampiyonluğunu ilan eden Macila, büyük sevinç yaşadı. Sezonun bitimine iki yarış kala şimdiden şampiyonluğunu ilan eden Macila’nın bu başarısı, izleyenler tarafından alkışlanırken, ülkede de büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Hasan Fikri Macila’nın genç yaşında elde ettiği bu büyük başarı, sosyal medyada da en çok konuşulan konu olmayı başardı.