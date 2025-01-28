Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
28/01/2025
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)
16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
2 Şubat Pazar:
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta tamamlandı
Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligde 21. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0
Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2
Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: 0-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2
Gelecek haftanın programı
Ligde 22. haftanın programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)
2 Şubat Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)
19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)