Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı



Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi.Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1

Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)

16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta tamamlandı

Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 21. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2

Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2

Gelecek haftanın programı

Ligde 22. haftanın programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)