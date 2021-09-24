Şampuan kutusunda uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, 35 yaşındaki bir kişinin, tutukevindeki bir tutukluya, şampuan içerisinde uyuşturucu götürme girişiminde bulunduğu belirtildi.

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24/09/2021

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Şampuan kutusunda uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, 35 yaşındaki bir kişinin, tutukevindeki bir tutukluya, şampuan içerisinde uyuşturucu götürme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, 35 yaşındaki kişinin, tutukevinde bulunan tutukluya eşya götürdüğü, x-ray cihazıyla yapılan kontroller sonucunda şüpheli maddelerin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Narkotik Şube polisleri şampuan ambalajının içerisinde, 0.5 gr. metamfetamin tespit ederken 35 yaşındaki kişiyi de tutukladı.

24/09/2021 11:52
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TAGS: Şampuan, Şampuan kutusu, uyuşturucu
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