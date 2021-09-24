Şampuan kutusunda uyuşturucu taşıyan kişi tutuklandı
Güney Kıbrıs’ta, 35 yaşındaki bir kişinin, tutukevindeki bir tutukluya, şampuan içerisinde uyuşturucu götürme girişiminde bulunduğu belirtildi.
24/09/2021
Güney Kıbrıs’ta, 35 yaşındaki bir kişinin, tutukevindeki bir tutukluya, şampuan içerisinde uyuşturucu götürme girişiminde bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin, 35 yaşındaki kişinin, tutukevinde bulunan tutukluya eşya götürdüğü, x-ray cihazıyla yapılan kontroller sonucunda şüpheli maddelerin tespit edildiğini yazdı.
Habere göre, Rum Narkotik Şube polisleri şampuan ambalajının içerisinde, 0.5 gr. metamfetamin tespit ederken 35 yaşındaki kişiyi de tutukladı.