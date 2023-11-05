Şampuanın içine ekleyin: Kepek, kuruluk, dökülme ve kaşıntıya son

Saç egzaması en yaygın saç sorunları arasında yer alıyor. Saç köklerinde meydana gelen egzama, kaşıntı, kuruluk ve kepeğe de sebep oluyor. Hatta saç egzaması önlenemediğinde saç dökülmesini artırıyor. Sağlıklı saçlara sahip olmak ve saç egzamasından kurtulmak için bazı doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Özellikle bazı doğal yağları şampuanın içine eklemek saç egzamasının kökünü tamamen kurutuyor.

Saç egzaması en yaygın saç sorunları arasında yer alıyor. Saç köklerinde meydana gelen egzama, kaşıntı, kuruluk ve kepeğe de sebep oluyor. Hatta saç egzaması önlenemediğinde saç dökülmesini artırıyor. Sağlıklı saçlara sahip olmak ve saç egzamasından kurtulmak için bazı doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Özellikle bazı doğal yağları şampuanın içine eklemek saç egzamasının kökünü tamamen kurutuyor.

Egzama, kepek, kuruluk ve kaşıntı en yaygın saç problemleri arasında yer alıyor. Saçlarınızın çok fazla döküldüğünü mü fark ettiniz? Genetik faktörler, günlük yaşamın stresi, uykusuzluk, sağlıksız beslenme gibi pek çok etken saç köklerini zayıflatarak dökülmesine sebep olur.

Saç dökülmesini tetikleyen bir diğer durum da saç diplerindeki kuruluk, kaşıntı ve egzama oluyor. Saç diplerini rahatlatmak ve saç kuruluğuna bağlı olarak oluşan dökülmeyi durdurmak için pek çok yöntem bulunuyor. Saç derinize bazı yağlarla masaj yaptığınızda bu sorunu kökten çözebilirsiniz.

İyileştirici özellikleriyle bazı doğal yağlar saç derisini rahatlatıyor. Saç köklerini güçlendirerek kan dolaşımı hızlı hale getiriyor. Bu durumda da saçlarınız daha hızlı bir şekilde uzuyor.

Ancak tüm doğal yağlar hem saç uzatma konusunda hem de saç diplerindeki kaşıntıyı bitirme konusunda başarılı değildir. Bazı yağlar bu konuda daha iyi performans gösterir. İşte saç dipleriniz için kullanabileceğiniz o doğal yağlar...

Sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayâli... Ancak hayat boyu pek çok saç sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. En sık yaşanan saç sorunlarının başında saç dökülmesi gelir. Ancak kepek, egzama, iltihaplanma ve kuruluk da saç diplerinde sıklıkla görülen sorunlardan biridir.

Saç diplerinizde kuruluk ve kaşıntı günlük hayatınızı doğrudan etkiler. Gün içinde kendinizi rahatsız hissetmenize sebep olur. Hasarlı saç derisi saç sağlığını da etkiler.

Saçların aşırı kuruması ve kepek olması, iltihaplanmasını önlemek için bazı doğal yağlardan faydalanabilirsiniz.

SOĞAN YAĞI

Soğan yağı, saç güçlendirici özellikleriyle bilinen kükürt ve saç serbest radikal hasarından koruyan antioksidanlar gibi zengin besinlerle doludur.

Kürkürt saçta güçlendirerek kırılmaya ve incelmeye karşı saçlarınızı daha dirençli hale getirir. Aynı zamanda sağlıklı saç büyümesi için temel bir unsur olan kolajen üretimini artırır.

Saçın parlaklığını ve kalınlığını artırır. Saç diplerini rahatlatır. Kepek, kaşıntı ve egzamaya iyi gelir. Yağın antimikrobiyal ve antifungal özellikleri, yaygın bir neden olan saç derisi enfeksiyonları ile savaşır. Saç dökülmesini durdurur.

ARGAN YAĞI

Halk arasında "sıvı altın" olarak adlandırıla Argan yağı, C, A ve E vitaminleri, antioksidanlar, linoliek asit ve omega-6 yağ asitleri ile yüklüdür. Saç nemledirir be yumuşatır. Kırılmayı azaltır. Saçı UV ışınlarından ve ısıdan kaynaklaranan hasara karşı korur.

Besin açısından zengin bu yağ, saçı içten besleyerek, elastikiyetini artırarak ve saç dökülmesini azaltarak sağlıklı saç uzamasını destekler. Ayrıca saç büyümesi için sağlıklı bir ortamın korunmasından çok daha önemli olan saç köklerini nemlendirir.

HİNT YAĞI

Hint yağı, saç bakımının altın çocuğudur. E vitamini, mineraller ve proteinler açısından zengin bu yağ saç uzamasını desteklediği gibi saç kırıklarını da onarır. Hint yağında önemli bir bileşen olan risinoleik asidin saç derisinin pH'ını dengeler. Saç köklerini tazeler ve saç sağlığını korur.

BİBERİYE YAĞ

Biberiye yağı, sinir gelişimini desteleyen, kan dolaşımını iyileştiren ve iltihap önleyici özelliklere sahip güçlü bir bileşendir. Ayrıca saç derisini iyi beslenmiş ve sağlıklı tutan A, C ve b6 vitaminleri açısından zengindir.

Birçok tıbbi çalışmada Biberiye yağının yaygın bir saç uzatma tedabisi olan minoksidil kadar etkili olduğu da yapılan pek çok araştırmada kanıtlanmıştır.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, olağanüstü temizleme özelliği ile ünlüdür. Saç foliküllerinin engelini kaldırma ve kökleri besleme yeteneği, onu saç bakımında kullanılan harika yağlardan biri yapar. Çay ağacı yağı saç incelmesi ve kepek de dahil olmak üzere çeşitli saç sorunlarına fayda sağlayabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi'nde yapılan bir araştırma çay ağacı yağının şampuanın içine eklenerek uygulandığında daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. Çay ağacı yağı ayrıca düzenli kullanıldığında saç köklerini besleyerek uzamasına da yardımcı oluyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı saç, cilt ve vücut bakımında çok sık kullanılır. Saç uzamasını destekler. Saç uzaması ve saç sağlığı için en güçlü seçenek olan uygun fiyatları yağlardan biridir.

Hindistan cevizi yağı güçlü antimikrobiyal özelliklere sahip olan antioksidanlar, E ve K vtaminleri, laurik asit açısından zengindir. Bu yağ çuğu doğal yağdan daha etkilidir. Saç köklerini nemlendirir.

Saç diplerine etkili bir şekilde nüfuz ederek protein kaybını engeller. Saçın gücünü artırır. Yıpranış ve aşırı işlem görmüş saçlar için faydalıdır. Laurik asit, saç derisi sağlıını koruyarak saç uzamasını da destekler.

Saç diplerindeki enfeksiyon ile mücadele eder. İltihaplanma, kepek ve kaşıntıya iyi gelir. Kuru saç derisi ve kepekle mücadele eder. Nemlendirici özelliği ile saç derisini onarır.