Samsun Limanı'nda gemi yangını: Ekipler yangına müdahale ediliyor

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28/01/2025

Samsun Limanı'nda gemi yangını: Ekipler yangına müdahale ediliyor

Türkiye’de Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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