Samsun'da halk Atatürk Anıtı'nda gece boyunca nöbet tuttu

 Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde gece boyunca nöbet tuttu.

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04/02/2022

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Samsun'da halk Atatürk Anıtı'nda gece boyunca nöbet tuttu

 Samsun'da Atatürk Anıtı'na halat asılarak saldırı düzenlenmesine tepki amacıyla vatandaşlar, anıt önünde gece boyunca nöbet tuttu.

Atatürk Parkı'nda yer alan anıt önü ve çevresinde saldırının ardından toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, bekleyişini sabaha dek sürdürdü.

Meşale yakan vatandaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Samsun Valiliği, Atatürk anıtına halat asılmasıyla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

04/02/2022 09:14
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TAGS: samsun, atatürk anıtı, nöbet,
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