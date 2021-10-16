Samsun'da otobüs uçuruma yuvarlandı

Samsun'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkiinde saat 06.15'te meydana geldi.

İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

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16/10/2021 09:28