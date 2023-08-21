Samsun'da Şampiyon Melekler anısına oynadılar

Kamp yapmak için Samsun'da bulunan Yakın Doğu Badminton Takımı kampın son gününde Şampiyon Melekler için düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Samsun Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü,

Bafra Badminton İhtisas Spor Kulübü,

Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü ve Yakın Doğu Badminton Takımı'nın katıldığı organizasyonda genç sporcular Şampiyon Melekler anısına mücadele ettiler. Gün boyunca oynanan karşılaşmaların zevkli ve mücadelesi yüksek olması dikkat çekti. Şampiyon Melekler için ilk kez Samsun'da düzenlenen ve 4 takımın mücadele ettiği badminton turnuvasının ikincisinin önümüzdeki yıl Kıbrıs'ta yapılması planlanmaktadır. Yakın Doğu Badminton Takımı bir haftalık kamp süresince Samsun'da değişik organizasyonlara da katılarak sporcuların sosyal ve kültürel yönden gelişimleri de sağlandı. Ayrıca Yakın Doğu badmintoncularını Samsun İl Müdürü Feyzullah Dereci ziyaret ederek başarılar dilerken, Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir de sporcularımızı makamında ağırlayarak Samsun'a gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu, başarılı ve yetenekli olan Yakın Doğu badmintoncu gençleri ağırlamaktan son derece memnun olduğunu belirtti.

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