Samsung Galaxy A55 5G tanıtıldı!

Samsung, orta seviye kullanıcılara yönelik olan Galaxy A55 5G modelini resmi olarak duyurdu. Önceki yılın popüler Galaxy A54 5G modelini takip eden bu akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle amiral gemisi performansı sunmayı amaçlıyor.

Samsung Galaxy A55 5G, 6,6 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip FHD+ AMOLED ekran ile geliyor. Telefon, gücünü 4nm Exynos 1480 yonga setinden alıyor ve önceki modele kıyasla yüzde 32'ye kadar daha iyi GPU ve yüzde 15'e kadar daha iyi CPU performansı vaat ediyor.

Cihaz ayrıca 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama kapasitesi sunuyor. Yazılım tarafında Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sağlama taahhüdünde bulunuyor.

Telefonun kutudan Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çıktığını belirtmekte fayda var. Kamera özellikleri ise 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulumu içeriyor.

Renk seçenekleri ve fiyatı

Galaxy A55 5G, önümüzdeki haftadan itibaren çeşitli pazarlarda kullanıcılarla buluşacak. Cihaz, Awesome Ice Blue, Awesome Lemon, Awesome Lilac ve Awesome Navy gibi çekici renk seçenekleriyle sunulacak. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan modelin fiyatı ise 479 eurodan başlayacak.