Samsung Galaxy Book 2 duyuruldu!

Samsung'un uzun yıllardır ürettiği bir seri olan tablet ve bilgisayar özelliklerini bir araya getiren Book serisi yenilendi. Temelde bir tablet olan ürünlerin en önemli özelliği beraberinde verilen klavyeli kılıf sayesinde bilgisayar gibi kullanılabiliyor olması.

Geçen yıl satışa sunulan Galaxy Book serisinin yeni modeli olan Samsung Galaxy Book 2, önceki modelden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 850 işlemciden güç alıyor. Samsung'un Qualcomm işlemcili ilk Book modeli olan yeni bilgisayar 12 inç büyüklüğünde Super AMOLED 2160 x 1440 piksel ekrana sahip.

Temelde telefonlarda kullanılan Snapdragon modellerinin güçlendirilmiş sürümü olan Snapdragon 850 işlemci sekiz adet Krya 385 işlemci çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin çalışma frekansı 2.96 GHz'e çıkabiliyor. Bilgisayarda grafik gücü ise Adreno 630'dan geliyor.