Samsung Galaxy Note 10 bizlere neler sunacak?

Samsung’un Ağustos ayı içerisinde resmi olarak lanse etmesi beklenen yeni Note modelleri, özellikle Samsung kullanıcıları tarafından büyük bir merakla beklenmekte.

Toplamda iki farklı sürümle piyasaya sürülmesi beklenen Note ailesi, Samsung’un yeni jenerasyon teknolojilerinden yararlanacak ve sektöre yön verecek. Peki yeni Note ailesi tam olarak nasıl bir görünümle karşımıza çıkacak?

Sızıntıları ile ünlenen Ice Universe, Galaxy Note 10 Pro modeline ait bir konsept çalışması ile karşımıza çıktı. Ortaya çıkan tasarıma göre cihazın az çok nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda fikir sahibi olabiliyoruz.

Elbette bu konsept Note 10 Pro'nun resmi görüntüsünü içerisinde barındırmamakta.

Genel olarak tasarıma baktığımız zaman ön kameranın ekran içinde ortalanmış bir şekilde konumlandırıldığını görmekteyiz. S ailesine benzerliği ile bilinen Note serisi S10'da gördüğümüz gibi ekrana gömülü kamera teknolojisi ile gelmesi muhtemel.

Estetik duruşu göz önüne aldığımızda bu tasarım fazlasıyla havalı duruyor.

Çerçeveler konusunda da fazlasıyla ince bir tasarım anlayışı benimsemesi beklenen Note 10 ailesinin parmak izi okuyucusunun da ekran içine gömülü bir şekilde karşımıza çıkması umuluyor.

Ayrıca telefonun sol tarafında da ses kontrol tuşları ile güç tuşu bulunmakta. Bu noktada önceki Note modeline göre yeni serinin daha farklı bir görünüme kazanması beklenilen tasarım anlayışlarından sadece bir tanesi.