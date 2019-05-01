Samsung Galaxy Note 9 güncelleme aldı

Samsung Galaxy Note 9'a içinde güvenlik yaması da bulunan yeni bir güncelleme geldi. İşte yeni güncellemenin detayları.

Samsung, Note ailesinin en yeni üyesine güncelleme geldi. Galaxy Note 9 cep telefonuna gelen yeni güncelleme aynı zamanda Nisan 2019 güvenlik yamasını da içeriyor. Bu yeni güncelleme ile bazı özellikleri değişen ve yenilenen telefon aynı zamanda bazı kamera değişiklikleri getiriyor.

Samsung Galaxy Note 9'a gelen yeni güncelleme ile Gece Modu özelilği kazandı. Bu özellik otomatik olarak kapatıp açacak şekilde düzenlenebiliyor. Güncelleme ek dolarak bazı kamera geliştirmeleri de içeriyor. Bu güncellemeler arasında ön kamera açısının 68 ile 80 derece arasında ayarlanabilmesi de bulunuyor.

Kod numarası N960FXXU2CSDE olan 520 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ilk olarak Almanya'da kullanıma sunulmaya başladı. Bu telefonun sahibi iseniz Ayarlar / Yazılım Güncelleme menüsünden kontrol etmeniz gerekiyor. Yeni güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye'deki kullanıcılara da sunulması bekleniyor.