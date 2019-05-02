Samsung Galaxy S10 5G patladı

Güney Kore'de yaşanan bir olayda geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Galaxy S10 5G bomba gibi patladı.

Telefonların farklı sebeplerden dolayı yanması ya da patlaması sıradan bir olay haline geldi. Farklı sebepler yüzünden yaşanan bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore'de gerçekleşen olayda bir kullanıcının Samsung Galaxy S10 5G modeli cep telefonu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Telefonu kullanılamaz hale getiren olayın nasıl olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflara göre telefonun büyük bir zarar gördüğü belli oluyor.

Daha önce Galaxy Note 7 ile benzer bir durum yaşayan Samsung, bu modeli iyasadan toplatmıştı. Milyonlarca dolara mal olan bu operasyon markanın prestijine büyük zarar vermişti

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsung, telefonu incelediklerini ve sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti. Buna göre telefon dış kaynaklı bir darbe sonucunda yanmaya başladı. Bilindiği üzere Li-İyon pillere dışarıdan uygulanacak bu tarz darbeler patlama ve yanma gibi yan etkiler oluşturabiliyor.

Mobil teknoloji 5G kullanan ülkelerden biri olan Güney Kore'de satılan Samsung Galaxy 5G, markanın anavatanında bulunan bir cep telefonu modeli. Normal S10 modeli ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olan telefonda normal sürümde olmayan ön ve arka kamerada ToF sensörü yer alıyor.