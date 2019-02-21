Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus tanıtıldı

Samsung, aylardır beklenen tanıtım etkinliğini dün gece gerçekleştirdi. Etkinlikte Samsung Galaxy S10 serisi resmi olarak tanıtılırken, telefonların Türkiye fiyatları da belli oldu. Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY S10

6.1 inç Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S10, gücünü Snapdragon 855işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip Galaxy S10'un 128 GB ve 512 GB depolama kapasitesine sahip iki ayrı seçeneği bulunuyor. Son çıkan telefonlarda görmeye başladığımız ekrana gömülü parmak izi okuyucusu, Galaxy S10'da da bulunuyor. Telefon, aynı zamanda 3400 mAh batarya ile birlikte gelecek.

12 MP geniş açılı lens + 16 MP ultra geniş açılı lens + 12 MP telefoto lens olmak üzere 3 arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 4K video kaydı yapabilen 10 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S10, 6 bin 599 TL karşılığında Samsung Türkiye internet sitesinden ön siparişe açıldı.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS

6,4 inç Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S10 Plus, Galaxy S10'a göre biraz daha büyük. Snapdragon 855 işlemcisinin güç verdiği telefonda 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 512 GB depolama ve 12 GB RAM + 1 TB depolama alanı olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. Tıpkı Galaxy S10'da olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi okuyucusu bulunan Galaxy S10 Plus, 4100 mAh bir bataryaya sahip.

16 MP + 16 MP + 12 MP çözünürlüğünde 3 arka kameraya sahip Galaxy S10 Plus'ın ön tarafında ise 10 MP + 8 MP olmak üzere iki adet kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 Plus, 7 bin 499 TL karşılığında Samsung Türkiye internet sitesinden ön siparişe açıldı.

KABLOSUZ GÜÇ PAYLAŞIMI

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus bazı Samsung giyilebilir teknolojileri şarj etmek için tasarlandı. Şarj etmek istediğiniz cihazı telefonların üzerine yerleştirdiğinizde telefonların şarjı cihazlara aktarılabiliyor.

AKILLI GÜÇ YÖNETİMİ

Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus, günlük rutininizi ve kullanım düzeninizi öğrenerek ihtiyacınız olmayan uygulamaları kapatıp şarj ömründen tasarruf etmenizi sağlıyor. Adaptif Güç Tasarruf Modu olarak sunulan bu özellik ile şarjınız normalden daha az harcanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.