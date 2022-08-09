Samsung Galaxy Watch 5 tanıtım görselleri sızdırıldı: Sürpriz yok!

Samsung, bu yıl Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro modellerini tanıtarak klasik versiyona yer vermeyecek. Resmi tanıtım günü yaklaşan Samsung etkinliğinde sahne alacak Galaxy Watch 5 akıllı saatlerin teknik özellikleri ve tasarımına ilişkin birçok sızıntının ardından tanıtım görselleri de ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch 5 beklenen özellikleri

Sızdırılan Galaxy Watch 5 tanıtım görselleri, Samsung’un yeni akıllı saatlerini net bir şekilde gösteriyor. Dikkat çeken detay, Galaxy Watch 5 Pro’nun dönen çerçeveye sahip olmadığı. Watch 5 Pro hakkında bildiklerimiz; 572 mAh gibi oldukça güçlü bir batarya, 45mm kasa boyutu, siyah ve grafit renk seçeneği ile sınırlı.

Galaxy Watch 5, daha çekici renklerle (bora mor, açık mavi, pembe, beyaz) gelecek.Watch 5, Pro’dan farklı olarak 40mm ve 44mm kasayla gelecek. Her iki saat de One UI Watch arayüzüne sahip yeni Wear OS 3.5 sürümüyle kutudan çıkacak.

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09/08/2022 11:05