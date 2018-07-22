Samsung Galaxy X ne zaman çıkıyor? Fiyatı ne kadar?

Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung'a yakın kaynaklar, katlanabilir Galaxy X'in 2019'un başlarında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. Samsung'un "Winner" kod adını verdiği yeni akıllı telefonun, küçük bir tablet büyüklüğünde olup, tamamen bükülebilir ve katlanabilir olduğu iddia ediliyor.

Samsung Galaxy X'in fiyatı ne kadar olacak?

Bir tarafı birincil ekranla donatılırken, diğer tarafında gösterge ekranı ve kameraların konumlandırılacağı söylenen Samsung Galaxy X için fiyat konusunda da bir takım iddialar var. Habere göre şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon için 1.500 doların üzerinde bir fiyat etiketi düşündüğünü söylüyor. Bu tutar bugünkü kurla yaklaşık 7.200 TL'ye karşılık geliyor. Vergilendirmelerle birlikte ülkemizde fiyatı daha da yüksek olması kuvvetle muhtemel.

Katlanabilir Samsung Galaxy X'in, ağustos ayındaki Samsung Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacağı iddia ediliyor.