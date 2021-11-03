Samsung, Galaxy Z Flip 3'e Özel Kot Pantolon Tanıttı

Samsung, Avustralyalı giyim şirketi Dr. Denim ile bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Galaxy Z Flip 3 temalı kot pantolon üreten şirket, oldukça farklı bir işe imza atmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, otomobilleriyle tanıdığımız Hyundai'ın otomobil parçaları kullanarak ürettiği kıyafetlerden bahsetmiştik. Bugünse yine benzer bir durumla karşınızdayız. Bu kez de Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı bir iş birliği neticesinde Galaxy Z Flip 3 temalı kot pantolon ürettiğini duyurdu.

Avustralya'nın en sevilen markalarından bir tanesi olan Dr. Denim ile bir iş birliğine giden Samsung'un duyurduğu kot pantolonlar, aslında herhangi bir özelliğe sahip değiller. Yan ceplerinde şirketin katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun isminde de yer alan "Z" harfine sahip olan pantolon, Galaxy Z Flip 3'ün koyulabildiği özel bir cebe sahip. Tasarımın güzel olup olmadığını, siz değerli takipçilerimizin takdirine bırakıyoruz...

Kot pantolonlarla ilgili yapılan açıklamalarda, bu kıyafetten yalnızca 450 adet üretileceği ifade edildi. Üstelik bu kot pantolonu almak hiç de kolay olmayacak. Zira 1.499 dolar karşılığında satın alınabilecek pantolonlar, Galaxy Z Flip 3'ten ayrı satın alınamayacak. Haliyle söz konusu fiyata telefonun da dahil olduğunu belirtmek gerekiyor.

Aslına bakacak olursak; Samsung ilk kez böyle bir iş birliğine imza atmadı. Şirket, katlanabilir ekranlı telefonlarının yanında üst düzey amiral gemisi telefonları için de dikkat çeken iş birlikleri yapmıştı. Ancak bir kot pantolon, Samsung'dan daha önce gördüğümüz bir şey değildi...

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03/11/2021 11:06