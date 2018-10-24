Samsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir

Katlanabilir ekranlı telefon beklentisi teknoloji sektörünün önemli trendlerinde biri. Aralarında Huawei, LG ve Samsung gibi markaların bu alanda yatırım yaptığı biliniyor. Hatta Samsung'un katlanabilir ekranlı bir telefon geliştirdiği şirketin en yetkili ismi tarafından da onaylanmıştı. Şimdi ise firmanın katlanabilir ekranlı bir bilgisayar geliştirdiği iddiası ortaya atıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklama firmanın bilgisayar biriminin pazarlamasından sorumlu kişi olan Lee Min-cheol tarafından yapıldı. "Samsung sadece katlanabilir telefon değil, bilgisayar üreticileriyle tek başına katlanabilirlik değil aynı zamanda yeni bir kullanıcı deneyimi ve değer oluşturmak için işbirliği yapıyor" dedi. Lee, Samsung'un, şu anda panel üreticileri ile dizüstü bilgisayarlar için büyük AMOLED ekranlar geliştirmek için çalışmakta olduğunu da ekledi.

Bu ve benzeri açıklamalardan anlaşıldığı üzere katlanabilir ekranlar üretilmiş durumda. Ancak bunların cihazlara uyarlanması beraberinde bazı kullanım ve teknik sorunlar getirdiği için firmalar bu sorunu çözmeye çalışıyor. Samsung dışında Huawei ve LG gibi markaların da bu alanda çalışmaları bulunuyor. Ancak bunların ürüne dönüşmesi için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.