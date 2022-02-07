Samsung S22 ailesinin tanıtılmasına saatler kaldı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22 saatler sonra resmen ortaya çıkacak. Ancak telefona dair birçok sızıntı yaşandı. Tarihten kısa bir süre sonra telefonun fiyatına ilişkin iddialar da ortaya çıktı. İşte Galaxy Unpacked etkinliğine kısa süre kala Samsung S22 ailesine dair ortaya atılan iddialar....

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonunun tanıtılmasına saatler kaldı.

Türkiye saatiyle 9 Şubat 17.00'de düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni S22 ailesinin tanıtılması bekleniyor.

İlk aşamada telefonun S22, S22 + ve S22 Ultra olarak üç farklı modelde tanıtılacağı belirtiliyor.

İşte telefona dair bilinmesi gerekenler...

Vietnam merkezli bir sızıntıya göre yeni S22 ailesi beklenenden daha pahalı olacak.

İddialara göre

Galaxy S22: 899 dolar

Galaxy S22 Plus: 1.099 dolar

Galaxy S22 Ultra: 1.299 dolar olacak.

Fiyatlara ilişkin ilk beklenti yeni S22 ailesinin S21'in lansman fiyatıyla çıkacağı yönündeydi.

Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürülecek. S22, S22 Plus ve S22 Ultra'dan adındaki telefonlar şirketin yeni amiral gemisi olacak.

S22 ve S22+'ın görünüş olarak birbirine benzeyeceği ifade ediliyor. S22, 6.1 inç, S22+ ise 6.6 inçlik ekrana sahip olacak. S22'in biraz daha küçük bataryası ve 45W'lik hızlı şarjı olacak. S22+'un ise 45W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

Ultra modelin ekranı ise 6.8 inç. S21 ailesine aşırı benzerlik olsa da yeni amiral gemisinde ana kamera olarak 50MP, ayrıca 12MP ultra ve geniş ve 10MP 3X telefoto lensler bulunacak.

S22 Ultra'ya özel bir kalem üretilecek.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Samsung Galaxy S21'in güncellenmiş şekilde karşımıza çıkacağı ihtimali ağırlık kazanmış durumda.

En büyük bilinmeyen ise kullanılacak yonga setlerinde. Cihazlarda Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 kullanılacağı biliniyor. Ancak iki çip setinin de nasıl performans göstereceği muamma.

GALAXY S22 AİLESİNİN FİYATI



Yeni Samsung Galaxy S22 serisinin S21'le benzer fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Bu durumda karşımıza 799 dolarla 1000 dolar arasında değişen bir fiyat aralığı çıkıyor.

Samsung S21'in ilk satış fiyatı 799 dolarken S22 Ultra'nın fiyatı 1000 dolara kadar çıkmıştı.

S22'in 6.06 inç, S22 Plus'ın 6.55 inç ve S22 Ultra'nın ise 6.81 inç olacağı tahmin ediliyor. Üç cihaz da 120 Hz ekran yenileme sahip olacak.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Cihazda işlemci olarak Snapdragon 8 Gen 1 ya da Exynos 2200 kullanılması bekleniyor. Samsung farklı bölgeler için farklı işlemciler de tercih edebilir.

Polonya'da sızan bir linke göre yeni cihazda beraber Galaxy Buds Pro hediye edilecek.

Kulaklığın Türkiye fiyatı 1500 liradan başlıyor.

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07/02/2022 10:22