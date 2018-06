Samsung'dan 10'uncu yıla özel yeni özellikler

Samsung'un bu yıl tanıtması beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un farklı modelleri olacak ve üç kameralı sürümü de kullanıcılara sunulacak.

Galaxy S serisi akıllı telefonların 10. yıl dönümüne özel olarak lanse edilmesi beklenen Samsung Galaxy S10 ile ilgili çok sayıda söylenti var.

Bu iddialardan en çok dikkat çekeni ise cihazda yer alacak kameraların sayısı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, üç kameralı Galaxy S10 yolda.

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor akıllı telefonun üçlü kamera sistemi ile çıkabilme olasılığını güçlendiriyor.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve üçlü kameraya sahip olacağı ileri sürülen cihazın Ocak 2019'da tanıtılacağına dair haberler de oldukça popüler.

Daha önceki sızıntılar, Samsung Galaxy S10'un “Beyond” kod adı altında geliştirildiğini ortaya koymuştu.

Yayınlanan yeni rapor ise Beyond 0, Beyond 1 ve Beyond 2 olmak üzere üç farklı varyantının olacağını gösteriyor. Beyond 0, 5.8 inç ekrana sahip giriş seviyesi model olacak. Beyond 1'in ise aynı boyutta ancak kavisli bir ekran ile gelmesi bekleniyor.

Beyond 2 varyantı ise 6.2 inçlik kavisli ekranı ile Galaxy S9+ modelinin halefi olacak. Büyük olasılıkla Beyond 2, üç arka kameraya sahip varyant olarak sunulacak.