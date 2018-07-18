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Samsung'dan dolar zammı: İşte son fiyatlar

Teknoloji devleri dolarda yaşanan son dalgalanmalardan dolayı Türkiye için yeni bir fiyat politikası belirledi

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18/07/2018

Samsung'dan dolar zammı: İşte son fiyatlar

Dolardaki artış nedeniyle geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarında ki ürünlere zamyaptığını açıklayan Apple’ın ardından Samsung’dan da zam açıklaması geldi. 

Güney Kore merkezli şirket, Türkiye'de satışını yaptığı önemli ürünlerine yüzde 10-15 arası zam yaptı.

Zamların arından fiyatı 4 bin 999 TL olan Galaxy Note 8'in fiyatı 5 bin 499 TL'ye çıkarırken; Galaxy S9'un 4 bin 599 TL olan 64 GB'lık sürümünün fiyatı ise 4 bin 899 TL'ye yükseldi. Ayrıca 5 bin 199 TL'den satışa çıkarılan Galaxy S9+ da 5 bin 499 TL oldu.

Telefon devleri samsung ve Apple 'ın cihazlarına yaptığı zamlardan sonra diğer telefonüreticilerinin de cihazlarına zam yapabileceği söylentileri tüketicileri zora sokacağa benziyor.

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TAGS: samsung, telefon fiyatları
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