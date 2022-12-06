Samsung’dan Galaxy S22 serisi için yeni kamera güncellemesi!

Samsung bugüne kadar geliştirdiği en akıllı ve güçlü telefon kamerasını sunan Galaxy S22 serisi için kamera güncellemesi yayınladı. Galaxy S22 serisinin kamerası, bu güncelleme ile kullanıcılara adeta bir profesyonel gibi çekim yapma imkanı sunuyor.

Samsung, Galaxy S22 serisi için sunduğu yeni kamera güncellemesiyle kullanıcılara üst düzey bir kamera ve fotoğrafçılık deneyimi yaşatacak. Güncellenen Expert RAW özelliğinin yanı sıra yepyeni Camera Assistant uygulamasıyla kullanıcılar, bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünen kareler yakalayabilecek.

‘Expert RAW Astrophoto’ özelliğiyle sınırların ötesine geçin

Expert RAW, güçlü Astrophoto özelliğiyle Galaxy S22’nin gece fotoğrafçılığındaki yeteneklerini yükseltiyor. Bu yepyeni özellik sayesinde Galaxy S22 sahipleri, yıldızların ve gökyüzündeki hareketlerin en net fotoğraflarını çekebilecek.

Gökyüzü Rehberi’ni açarak, yıldızlar, güneş sistemini, nebulaların konumunu ve hareketlerini ekran üzerinde işaretleyebilen kullanıcılar, aynı zamanda Galaxy S22’nin kamerası, yapay zeka teknolojisini kullanarak, mümkün olan en iyi görüntünün elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca Galaxy S22 serisi ‘Çoklu Çerçeve İşleme’ özelliği sayesinde kullanıcılara belli bir zaman diliminde fotoğraf çekme imkanı da sağlıyor.

Daha sanatsal fotoğraflar için ‘Çoklu Pozlama’ modu

Sanatsal yönünü keşfetmek isteyen kullanıcılar ise, ‘Çoklu Pozlama’ modunu kullanarak birkaç fotoğrafı arka araya çektikten sonra üst üste bindirme modlarını kullanabiliyor, dilediklerinde, bunları tek ve çarpıcı bir görüntüde birleştirebiliyor. Kullanıcılar, bu ayarları kullanmak için Expert RAW menüsünden Ayarlar’a giderek, ‘Özel Fotoğraf Seçenekleri’ sekmesinden Astrophoto ve çoklu pozlama modu özelliklerine erişebiliyor.

‘Camera Assistant’ uygulamasıyla herkes kendi tarzında fotoğraflar çekebilecek

Galaxy S22 serisine yeni gelen ‘Camera Assistant’ uygulaması ise, tamamen kişiselleştirilmiş bir çekim deneyimi için kullanıcılara otomasyon özelliklerini seçme fırsatı sunuyor.

Camera Assistant uygulaması kullanıcılara, ‘Otomatik Lens Değiştirme’, ‘Otomatik HDR’ ve ‘Deklanşör Hızlandırma’ gibi özellikleri açıp kapatma imkanı sunuyor. Ayrıca, netlik seviyelerini daha hassas bir biçimde denetleyebilme, zamanlayıcı kapandıktan sonra çekilmek istenen fotoğraf sayısını belirleyebilme gibi özelliklerle fotoğraflar üzerinde daha fazla denetim sağlıyor.

Galaxy S22 serisinin kamera güncellemesiyle gelen ‘Camera Assistant’ uygulaması sayesinde kullanıcılar, artık aşağıdaki özelliklerden faydalanabilecek

Otomatik HDR: Arkadan aydınlatmanın olduğu durumlarda kullanıcılar, daha doğal fotoğraflar için HDR'yi kapatabiliyor.

Fotoğraf yumuşatma özelliği: Fotoğraftaki keskin kenarları ve fotoğraf dokusunu düzeltmek için kullanılabiliyor.

Otomatik lens değiştirme: Fotoğrafı çekilen nesneye yakınlaşırken ya da karanlık ortamda kamera lensleri arasında otomatik geçiş yapan ‘Otomatik lens değiştirme’ özelliği artık kapatılabiliyor. Kullanıcılar, kendilerine daha yakın bir nesnenin fotoğrafını çekmek için geniş lens yerine telefoto lens kullanmak istediklerinde, bu özelliği menü üzerinden kapatabiliyor.

Fotoğraf modunda video kaydı: Fotoğraf modunda düğmeye uzun basarak video klip çekmeyi sağlayan bu özellik kapatıldığında, yanlışlıkla video kaydetmenin önüne geçiliyor.

Zamanlayıcıdan sonraki çekim sayısı ayarı: Kullanıcılar, zamanlayıcıyı kurduktan sonra arka arkaya otomatik olarak birden fazla fotoğraf çekebiliyor. Bu özellik sayesinde, kaç tane fotoğraf çekileceğini de seçebilecekler.

Daha hızlı deklanşör: Bu mod, saniyede 7 fotoğraf çekmeye imkan sağlıyor. Hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekerken son derece kullanışlı bir özellik olarak öne çıkıyor.

Kamera zaman aşımı süresi: Kullanıcılar, kamera uygulamasının (önizleme ekranında) ne kadar süre boyunca açık kalacağını (1, 2, 5 veya 10 dk.) seçebiliyor.

HDMI ekranlarda sadece önizleme: HDMI bağlantılı ekranlarda herhangi bir menü ve düğme olmadan kamera önizlemesini görüntülemeye imkan tanıyor.

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06/12/2022 09:51