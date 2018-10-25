Samsung'dan reklam yüzüne iPhone davası!

Reklam firmalarının sözleşmelerine göre reklam yüzü olan kişiler, sözleşme gereği halka açık olarak rakip bir firmanın ürününü kullanamaz. Rusya'dan gelen bilgilere göre Samsung'un yine iPhone krizi tutmuşa benziyor. Eh, haklı sebeplerden tabii ki.

Rusya'nın ünlü televizyon sunucusu ve Putin'in torunlarından biri olan Ksenia Sobchak, kendi ülkesinde Samsung'un reklam yüzü olarak faaliyet yürütüyordu. Halka açık alanlarda Samsung akıllı telefonları kullanması gereken Sobchak'ın meğersem iPhone bağımlısı olduğu ortaya çıktı.