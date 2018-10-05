Samsung'dan rüşvet alan lidere hapis cezası!

2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Lee'nin ayrıca 11,5 milyon dolar para cezası aldığı açıklandı. Seul'deki mahkemenin yargıcı kararı açıklarken, "İşlenen suçun ciddiyeti nedeniyle sanığın ağır şekilde cezalandırılması kaçınılmaz" dedi.

Mahkeme Lee'nin, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı için af çıkarma karşılığında elektronik devinden milyonlarca dolar rüşvet aldığına hükmetti. Samsung ve Lee ise iddiaları reddetmişti. İddiaları "siyasi komplo" olarak nitelendiren Lee, hapisle cezalandırılan dördüncü eski Güney Kore lideri oldu.

Lee'nin halefi Park Geun-hye de Nisan ayında "görevini suistimalden" suçlu bulunarak 33 yıl hapse mahkum olmuştu. Sağlık sorunları olduğu belirtilen Lee ise son duruşmaya katılmadı.

Samsung ile ilgili ortaya çıkan bu bilgiler bir ilk değil. Daha geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosundan Lee Sang-Hoon, İşçi Sendikası'nın şikayetleri üzerine araştırma yürüten Savcılar Kurulu'nun eylemlerini sabote etmekle suçlanmıştı.

Sadece Lee Sang-Hoon'da değil, Hoon'un yanı sıra, ona destek olan 27 farklı şirketin yöneticileri de suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Güney Kore yönetimi, 2013 yılında yürürlüğe koyduğu kanunla, şirketlerin sendika faaliyetlerine sekte vurmasını engellemişti. Ancak bu kanunu umursamayan pek çok şirket mevcut. Bunlardan biri de Samsung.

28 şüphelinin arasında Samsung'un diğer bir üst düzey yöneticisi Jay Y. Lee de yer alıyor. Bilindiği üzere Jay Y.Lee "yolsuzluk davası" nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış ve kısa süre önce tahliye edilmişti. Samsung yöneticilerinden bazıları ise yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla kendilerini mahkeme salonunda buluyorlar.

Sanırım Samsung çatısı altında yaşanan bu yolsuzluk olayları bu davalarla sınırlı kalmayacak. Kim bilir daha ortaya çıkmamış ne gibi vakalar yaşanmakta? Bekleyip göreceğiz.