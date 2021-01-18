Samsung'un başkan yardımcısına 2.5 yıl hapis cezası

Samsung'un başkan yardımcısı Jay Y. Lee 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lee bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

ads
18/01/2021

ads
Samsung'un başkan yardımcısına 2.5 yıl hapis cezası

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin cezası belli oldu. 
  
Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, Samsung'un  başkan yardımcısı lee 2.5 yıl  hapis cezasına çarptırıldı. 
  
Jay Y. Lee bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Lee 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti. 
  
ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen 52 yaşındaki Lee, 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenmişti.

18/01/2021 09:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Samsung, Dünya, Teknoloji, Jay Y. Lee
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.