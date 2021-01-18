Samsung'un başkan yardımcısına 2.5 yıl hapis cezası

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin cezası belli oldu.



Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, Samsung'un başkan yardımcısı lee 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Jay Y. Lee bürokratlara 16 milyon euro rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Lee 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, suçlamaları reddettikten sonra hapis cezası kısaltılmış ve ertelenmişti.



ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen 52 yaşındaki Lee, 1991'den bu yana Samsung'da çeşitli görevler üstelenmişti.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 09:21