Samsung'un CEO'su Galaxy Note 9 kullanırken yakalandı

Düzenli olarak yeni telefon modelleri üreten Samsung, 9 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek bir etkinlikle Galaxy Note 9 modelini tanıtacak. Tanıtım öncesinde telefonla ilgili birçok bilginin sızdığı model ile ilgili yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Telefon, Samsung CEO'sunun elinde görüntülendi. Halka açık bir yerde telefonu ve beraberinde verilen S Pen'i kullanırken görüntülenen Samsung CEO'su DJ Koh ekrana dikkatli bir şekilde bakıyor. Telefonun halen satışta olan önceki model Note 8 ile benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Hatta ilk bakışta CEO'nun elindeki telefonu Note 8 sanmak bile mümkün. CEO'nun henüz piyasaya sürülmeyen bir telefonu halka açık bir yerde kullanması ise telefona fazlasıyla güvendiği ve tasarım anlamında bir fark içermediği için gizleme gereği duymadığı olarak yorumlanıyor

Samsung Galaxy Note 9'un ortaya çıkan özellikleri

Uzun zamandır birçok bilginin sızdığı Samsung Note 9 ile ilgili birçok bilgi ortaya çıkmış durumda. Buna göre telefon 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekran çözünürlüğü ise 2.960 x 1.440 piksel olacak. Telefonda Exynos 9810 işlemci, 6 GB RAM / 64 GB depolama seçeneğine ek olarak 8 GB RAM / 256 GB depolama seçeneğinin de olacağı düşünülüyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelmesine kesin gözle bakılan telefonun 24 Ağustos'ta satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Note 9'un 6 GB RAM'li ve 128 GB dahili depolama seçeneği olan modelinin 990 euro fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.