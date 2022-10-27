Dünyanın en büyük hafıza kartı ve akıllı telefon üreticisi Samsung'un rüşvetten iki kez hapis yatan varisi ve fiili yöneticisi Lee Jae-yong yönetim kurulu başkanlığına atandı.

Bu sembolik kararla, Güney Kore'nin en büyük şirketi olan Samsung, resmen kurucu ailenin üçüncü nesil bir üyesi tarafından yönetilecek.

5﻿4 yaşındaki Lee, 2017'de eski devlet başkanlarından Park Geun-hye'ye rüşvet vermek ve zimmetine para geçirmek suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı.

207 gün hapiste kalan Lee, Ağustos 2021'de cezasının yarısından fazlasını tamamladıktan sonra dönemin devlet başkanı Moon Jae-in'in kararıyla erken tahliye edilmişti.

M﻿oon Jae-in, tahliye kararını koranavirüs salgınının ekonomiye darbe vurduğu bir dönemde ulusal çıkarlar için aldığını açıklamış ve halktan anlayışlı olmasını istemişti.

Lee iki ay önce de şimdiki Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol tarafından affedildi.

Lee Jae-yong, Mayıs'ta Seul'de ABD Başkanı Biden ile görüşmüştü.

Samsung'un atamayla ilgili açıklamasında, "Yönetim Kurulu, mevcut belirsiz küresel iş ortamı ve güçlü bir hesap verebilirlik ve istikrara daha fazla ihtiyaç duyulması nedeniyle tavsiyey'si onaylamıştır" denildi.

Bu kararla, Yay Y Lee olarak da bilinen Lee'nin şirkette 2014'ten beri sürdürdüğü fiili pozisyonu resmileşti.

2012'den beri Samsung'un yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Lee, babası kalp krizi geçirdikten sonra yönetimi fiilen devralmıştı. Lee'nin babası 2020'de ölmüştü.

R﻿üşvet skandalında eski Başkan Park Guen-hye de hapse gönderilmişti.

S﻿amsung'un kararı, şirketin yüksek enflasyona bağlı talep azalması, yükselen faizler ve karamsar ekonomik görünüm nedeniyle zorluk yaşadığı bir döneme rastlıyor.

Şirket, üçüncü çeyrekte kârının yüzde 31 azaldığını açıkladı. Samsung, belirsizlik ortamı ve küresel ekonomik daralma nedeniyle gelecek yılın başlarına kadar talebin azalabileceği uyarısında bulundu.

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27/10/2022 13:01