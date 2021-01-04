Samsung'un yeni telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu

Samsung bugün yaptığı açıklamada, Galaxy model telefonlarının en yeni sürümlerinin 14 Ocak’ta tanıtımının yapılacağını duyurdu.

Lansman, büyük şirketlerin sık sık yeni ürünlerini sergilediği yılın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2021 ile aynı hafta gerçekleşecek.

Güney Kore'nin elektronik devi Samsung, yeni cihazlarını genellikle Şubat ayında piyasaya sürüyor.

Samsung, 14 Ocak’ta yapılacak etkinliğe ilişkin detay vermezken, şirketin Galaxy S21, S21 + ve S21 Ultra cihazlarını tanıtması bekleniyor.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO’su TM Roh, aralık ayında bir blog gönderisinde, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon portföyünü genişleteceğini ve bu cihazları 2021′de “herkes için daha erişilebilir” hale getireceğini söylemişti.

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04/01/2021 12:37