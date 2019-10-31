Samsung'un yüzü Note 10 sayesinde gülüyor!

Apple bugün dördüncü çeyrek raporlarını yayınladı.

iPhone satışları düşerken, Samsung cephesi Note 10'la güldü. Apple'ın bugün yayınladığı dördüncü çeyrek raporunda iPhone gelirlerinde düşüş yaşadığı görüldü, bunun yanı sıra giyilebilir cihaz ve iPad satışlarının yanı sıra hizmetlerden elde edilen gelirde ciddi bir büyüme görülüyor.

En büyük rakibi Samsung ise üçüncü çeyrek sonuçları ile karşımıza çıktı. Güney Koreli teknoloji devini ikinci çeyrek ile kıyaslandığında yüzde 18’lik artış elde etmiş olsa da, şirketin elde ettiği kar bir önceki yıla göre yüzde 56 düştü. Galaxy Note 10 satışları, Samsung’un kazancına yansıdı Rakamlarla konuşacak olursak, şirket üçüncü çeyrekte yaklaşık 53 milyar dolar gelir ve 6.71 milyar dolar kar elde etti.

Mobil departmanı tek başına 25 milyar dolar gelir elde etmeyi başarırken, elde edilen kar 2.5 milyar dolar oldu. Samsung’un kazancını artıran en önemli faktör, tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy Note 10 oldu. Bunun yanı sıra Galaxy A serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Samsung’un OLED panel satışları da üçüncü çeyrekte arttı.

Teknoloji devi şu anda içerisinde bulunduğu dördüncü çeyrekte ibrenin yönünü aşağı çevireceğini düşünüyor. Akıllı telefon ve OLED panel sevkiyatlarında ön görülen düşüş nedeniyle, Samsung’un dördüncü çeyrekte kazanç düşüşü yaşaması şimdiden ön görülüyor. Yani, şirket geçtiğimiz yıllara kıyasla düşük bir performans gösteriyor olsa da, başta Galaxy Note 10 olmak üzere yeni modeller büyümeyi ivmesi kazanılmasını sağladı.

Önümüzdeki yıl 5G desteğine sahip olan modellerin ve katlanabilir telefonların şirkete daha büyük bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. (Kaynak shiftdelete.net)

31/10/2019 15:05