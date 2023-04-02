Samsunspor 4 golle kazandı, yenilmezlik serisini 20 maça yükseltti

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Pendikspor’u konuk etti.

Maçın 5. dakikasında Alim Öztürk'ün gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kalan Samsunspor, rakibini 4-2 mağlup ederek liderliğini ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Tangue (2), Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kaydetti. Pendikspor'un golleri ise Regattin ve Kappel'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 63'e yükseltirken Pendikspor 50 puanda kaldı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de takip etti.

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02/04/2023 15:09