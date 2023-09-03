Samsunspor-İstanbulspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Samsunspor-İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

ads ads ads ads
03/09/2023

ads
Samsunspor-İstanbulspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maça sağanak engel oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı. Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12'nci dakikada durdu.

Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu birkaç kez havaya attı.

Top yerde sekmeyinde iki takım teknik direktörü ile görüştü. İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı.

Yapılan kontrollerin ardından karşılaşma ertelendi.

03/09/2023 20:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Samsunspor-İstanbulspor maçı yağış nedeniyle ertelendi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.