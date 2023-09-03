Samsunspor-İstanbulspor maçı yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maça sağanak engel oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı. Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12'nci dakikada durdu.



Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu birkaç kez havaya attı.



Top yerde sekmeyinde iki takım teknik direktörü ile görüştü. İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı.



Yapılan kontrollerin ardından karşılaşma ertelendi.