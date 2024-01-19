Samsunspor'dan duygusal paylaşım

Bundan 35 yıl önce Samsunspor takımının bulunduğu otobüs, Havza'da bir kamyon ile çarpışmıştı. Gerçekleşen trafik kazasında teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Samsunspor yaşanan elim kazayla ilgili sosyal medya hesabından Paylaşım yaptı. Karadeniz ekibi paylaşımına "Daima kalbimizde, aklımızda ve Samsunspor’un var olduğu her yerde yaşayacaksınız!" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?



Samsunspor Futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı. Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.



Karadeniz ekibi, bu Kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine siyahı da eklemişti.