Samsunspor'un efsane teknik direktörü Multescu hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig takımı Samsunspor'un eski teknik direktörü Gheorghe Multescu hayatını kaybetti.



Rumen basınında çıkan haberlerde, 72 yaşındaki teknik adamın birkaç gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve geçtiğimiz perşembe günü bazı komplikasyonların ortaya çıkması nedeniyle durumunun kötüleştiği aktarıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Multescu'nun bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı.



Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, Rumen teknik adamın vefatıyla ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayımlandı:



"Kulübümüzde 1993-1997 ve 2003-2004 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Gheorghe Mulțescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol dünyasında iz bırakan değerli hocamızın kaybı camiamız için büyük bir kayıp olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."



Türkiye'deki kariyerine Samsunspor ile başlayan Multescu, Süper Lig'de ayrıca Kayserispor, Adanaspor, Ankaragücü ve Gaziantepspor'u da çalıştırdı.

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