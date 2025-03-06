SAMTAY Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lefke’de ziyaret gerçekleştirdi

SAMTAY Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lefke’de çeşitli kamu daireleri ve bölge esnafını ziyaret etti.

SAMTAY Vakfı Lefke Sorumlusu Mehmet Güneş açıklamasında, ziyaret sırasında hem Kadınlar Günü hem de Ramazan ayı için iyi dileklerde bulunularak kadın çalışanlara hediye verdiklerini kaydetti.

Güneş, hayatın birçok alanında emekleri olan kadınları Ramazan ayında ziyaret etmenin ayrı bir değer ve anlam kattığını belirtti.