SAMTAY Vakfı, Kıbrıs Bibliyografyası’nda en fazla yayını olan sivil toplum kuruluşu oldu

SAMTAY Vakfı, 50 yıla ait 3 bine yakın eser içeren “Kıbrıs Bibliyografyası”nda KKTC sınırlarında en fazla yayını yer alan sivil toplum kuruluşu olduğunu açıkladı.

SAMTAY Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında ve 31 Aralık tarihinde yayımladığı “Kıbrıs Bibliyografyası (1974-2024)” eserinin Kıbrıs hakkında yazılı, sözlü ve görsel çalışmaları bir araya getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs adasının tarihi, siyasi ve kültürel dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan eserin “Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Azerbaycan Türkçesi, Balkan dilleri, Çince, Ermenice, Fransızca, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Rumcası, Japonca, KKTC Türkçesi, Rusça, Türkistan coğrafyası dilleri ve Yunanca olmak üzere, birçok dilde yazılan çalışmaların bibliyografyasını sunduğu belirtildi.

SAMTAY Vakfı’nın 24 adet kitabının Bibliyografya’da yer aldığı ifade edilen açıklamada, SAMTAY Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sunat Atun’un, Anavatan Türkiye’nin önemli kurumlarından biri olan ve faaliyet alanıyla uzak coğrafyalara kadar uzanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na böylesi önemli bir yayına öncülük ettiği için teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

- “Atun: “Böylesi önemli bir yayında önemli sayıda kitabımızla yer almaktan kıvanç duyuyoruz”

“SAMTAY Vakfı olarak, etkisi ve önemi yıllar geçtikçe sürecek böylesi önemli bir yayında yine önemli sayıda kitabımızla yer almaktan kıvanç duyuyoruz.” diyen Atun, vakfın kurulduğu ve ülke için hizmete başladığı günden bu yana öncelikli olarak özen gösterdikleri yayıncılık faaliyetlerinin karşılık görmesinin daha şevkle faaliyetlerini sürdürmelerini sağladığını kaydetti.

Editörlüğü Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi. Prof. Dr. Okan Yeşilot ve Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali Satan tarafından üstlenilen esere okur ve araştırmacıların Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının “https://ytb.gov.tr/kutuphane/yayin/arastirma-eserler” web sayfasından ücretsiz erişebileceği bildirildi.