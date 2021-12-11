Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı

Inter, Barcelona ve Chelsea ile adını dünya futbol tarihine yazdıran, kariyerinin sonlarında doğru Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Antalyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.



Afrika Uluslar Kupası'na bir ay sonra ev sahipliği yapacak Kamerun'da, Ulusal Futbol Federasyonu (FECAFOOT) seçimleri yapıldı. Genel kuruldaki oyların 43'ünü alan Eto'o, koltuğun yeni sahibi oldu. Halihazırdaki başkan Seydou Mbombouo Njoya ise 31 oyda kaldı.



Kamerun 9 Ocak ile 6 Şubat arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Daha önce 2019'da bu turnuvayı düzenlemesi planlanan Kamerun'dan, hazırlıkların tamamlanamaması ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu hak alınmıştı.

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11/12/2021 18:32