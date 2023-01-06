Şan: 2023’ten umutluyum

Maliye Bakanı Alişan Şan, Meclis Genel Kurulu'nda konuşmasının başında bütçenin hazırlanmasında emeği olanlara ve görüşmeler sırasında görüşünü ve eleştirisini ortaya koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Eleştiri ve önerileri büyük bir titizlikle dinlediğini ve dikkate alacağını vurgulayan Şan, mali disiplin ve gelirlerin artırılması hususlarına önem vereceklerini belirtti.

2022 yılının Mayıs ayında ek bütçe hazırlandığını ve bu yapıldıktan sonra, Haziran’da Hayat Pahalılığı’nın öngörülenden yüzde 9 fazla çıktığını anımsatan Şan, 2022’deki olumsuz koşulların 2023’te olmayacağına inanç belirtti ve “2023’ten umutluyum” dedi.

2022 yılında pandemi ve Rusya – Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin tüm dünyada etkili olduğunu anlatan Şan, tüm dünyanın enflasyonist bir ekonomi ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

“2022’yi atlatmayı başardık. Yaşanan büyük ekonomik krizlerden dolayı bazı ödemeler zaman zaman geç yapıldı, zaman zaman sıkıntıya düştü” diyen Şan, bunların artık düzene girdiğini belirtti.

Şan, hayat pahalılığının beklenenin üzerinde gelmesinin bütçede yaklaşık 500 milyon TL bir fark yaratacağını da söyledi.

KDV iadeleri ile ilgili eleştirilere değinen Şan, bunun aslında KDV iadesi değil harcamaların yüzde 1’inin iadesi olduğunu belirtti ve bununla ilgili bankalardan gelen raporlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını, sıkıntı olmayan Aralık ayı iadesinin ödendiğini söyledi.

BRT bütçesinin birçok kurumdan büyük olmasına dikkat çekildiğini hatırlatan Şan, bunun ağırlıklı kısmının maaş giderleri olduğunu kaydetti.

Sorulması üzerine Şan, "2022’nin 13. Maaşlarını kendi kaynaklarımızla ödedik” dedi.

Şan, Doğuş Derya’nın toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda dediklerinden etkilendiğini ve bundan sonra bütçe çalışmalarında bu hususa dikkat edeceğini de söyledi.

Şan’ın konuşmasının ardından Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.

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06/01/2023 17:48