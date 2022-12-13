Şan: 51/95 en kısa sürede geçecek

Maliye Bakanı Alişan Şan, belediyelerin büyük oranda gelirlerini artıracak olan 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın en kısa zamanda geçirileceğini söyledi.

Alişan Şan, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda muhalefet milletvekillerinin eleştirisi üzerine yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin ekonomik sıkıntılarının farkında olunduğunu belirterek, “51/91 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı en kısa zamanda geçecek ve yerel yönetimlerin kaynak sorunu ortadan kalkacaktır. Bundan kimsenin kuşku kuymaması gerekir”dedi.

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13/12/2022 14:31