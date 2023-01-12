Şan: Denktaş, mücadeleci kişiliğiyle örnek bir liderdi

Maliye Bakanı Alişan Şan, ömrünü halkına ve davasına adayan, mücadeleci kişiliğiyle örnek bir lider olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Maliye Bakanı Şan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Şan mesajında, “Halkımızın en zor şartlardan geçtiği ve varlık mücadelesi içerisinde sürüklendiği bir dönemde gözlerini dünyaya açan ve ömrünün tamamını Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine adayan Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Rauf Raif Denktaş, İngiliz İdaresinden itibaren sorumluluk alarak toplumumuzun devletleşme sürecine hizmet etmiş bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Mütevazı ve kendisine has duruşu ile halkıyla iç içe olmasının, söz konusu Anavatan ve Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığı olduğunda cesaretle savunmasının, onu unutulmaz kılan başlıca özellikler olduğunu vurgulayan Bakan Şan, şöyle devam etti:

“Uluslararası arenada adı Kıbrıs’la anılan, siyasi kişiliği ve zekâsıyla zor dönemlerde yol gösterici olan, dik duruşu ve kararlılığıyla da bizlere devlet emanet eden Kurucu Cumhurbaşkanı’mız her dönem saygıyla anımsanacaktır.”

Şan, “Aramızdan bedenen ayrılışının 11’inci yılında kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

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12/01/2023 10:22