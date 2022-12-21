Şan: Gazilerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz rahat uyusun

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla mesaj yayımlayarak “Tarihe ‘Kanlı Noel’ diye geçen, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında Rumların silahlı saldırılarıyla şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan tarihi acıların bir kez daha tekrarlanmaması temennisinde bulunan Maliye Bakanı Alişan Şan, gelecek nesillerin mevzilerde olmayacağı, artık savaşların ekonomik savaşlar olduğu, Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını güvence altına alacak yarınlar sağlanması için KKTC maliyesini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Alişan Şan mesajının devamında şunları söyledi; “Bugün kendi Vatanımızda başımız dik ve özgürce yaşayabiliyorsak bunu Milli Mücadele yıllarında Vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize, gazi olan mehmetçik, mücahit ve mücahidelerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan Vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak, bizim en büyük vazifemizdir.

Gazilerimiz müsterih olsun, şehitlerimiz rahat uyusun. Anavatan Türkiye’den aldığımız güç ve destekle emanetleri emin ellerde yücelmeye devam edecektir. Artık savaşlar farklı cephelerde ekonomik savaşlar olarak sürdürülmektedir. Genç cumhuriyetimizin mali yapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını güvence altına alacak yarınların sağlanması için KKTC maliyesini en iyi noktaya getirme çabamız artarak devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, en zor şartlarda canları pahasına mücadele verip bizlere kutsal Vatan topraklarını emanet eden başta Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Aramızda olan Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyor şükranlarımı sunuyorum.”

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21/12/2022 12:57