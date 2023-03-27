Şan: Kastedilen ve murat edilen ek mesailer değildir

Maliye Bakanı Alişan Şan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında 6 Şubat sabahı felakete uyandıklarını ve zaman geçtikten sonra felakatin büyüklüğünün anlaşıldığını ifade ederek, Türkiye’de binlerce soydaşın, İsias Otel’de öğrencilerin, yurttaşların hayatını kaybettiğini anlattı.

Depremler ve doğal afetlerle daha etkin mücadele etmek için ortaya bir yasa taslağı çıktığını ifade eden Şan, kurulan ad-hoc komite çerçevesinde ilk çıkan taslağın daha iyi bir şekle getirilmesi için çalışmaya başladıklarını belirtti.

Önerinin elbirliğiyle Meclis’ten geçirilmesini temenni eden Şan, tasarının üç basamaktan oluştuğunu birinin maaşlardan gönüllülük esasıyla kesintiler, diğerinin ek vergiler, üçüncüsünün ise bütçeden destek olduğunu söyledi. Gelir kaleminin, gider bacaklarının da soru işareti oluşmaması için belirtildiğini ifade eden Şan, bunun eğitim, sağlık ve doğal afetlerle mücadele için sivil savunma ve itfaiyenin güçlendirilmesini içerdiğini anlattı. Öneri madde madde görüşülürken, daha iyisinin yapılacağı temennisini dile getiren Şan, yasanın oy birliğiyle geçirilmesini diledi.

Konuşmaların ardından önerinin madde madde görüşülmesine geçilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-Madde madde görüşme

Madde madde görüşme sırasında Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi Başkanı Özdemir Berova, kapsam 4 maddesinde değişiklik önerisinde bulundu.

Bunun üzerine söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “kamu bankalarından” ibaresi yerine “yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilen bankalardan” ibaresinin konulmasının önerildiğine değinerek, “Kasıt özel bankaların da bunun içerisinde olması ise bu yanlıştır” dedi ve zaten öneride “özel sektör çalışanlarından” diye ibare olduğunu ifade etti. Erhürman, özel sektör çalışanları kavramının, özel bankalarda çalışan herkesi içerdiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın ise, söz alarak, ilgili ayda alınan her türlü ödeneğin kesinti içerisinde olup olmadığını sordu.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise yerinden söz alarak, “Kastedilen ve murat edilen ek mesailer değildir. Brüt maaş derken ek mesaileri dışında tutuk” dedi.

Bunun üzerine Komite Başkanı Özdemir Berova, maddeye, “ek mesailer hariç” ifadesini de ekleyerek, değişiklik önerisini yeniden sundu. Berova, bunun maddeye, “ek çalışma ödeneği hariç” şeklinde yazılacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ise yerinden, özel bankalarla ilgili sorusunu yineledi. Ardından yeniden söz alarak, kürsüye çıktı.

“Bu meclisi Türkçesi olmayan bir yasaya mahkum ediyorsunuz… Ayıptır bu Meclis’e böyle bir şey olur mu?” diye soran Erhürman, maddedeki kapsamın maaşlardan bahsettiğini dile getirdi.

Ardından Berova’nın yaptığı öneri oy çokluğuyla kabul edildi. Maddenin değiştirilmiş şekli de oy çokluğuyla kabul edildi.

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27/03/2023 18:37