San Marino'nun gol attığı ülkeler güncellendi: Listede Türkiye de var
Milli takımlar düzeyinde aldığı sonuçlarla dikkat çeken San Marino, Danimarka'nın ardından Kazakistan ağlarını da sarstı. Peki San Marino tarihi boyunca hangi ülkere gol attı? İşte cevabı...
18/11/2023
Dünyanın en zayıf milli takımlarından biri olarak gösterilen San Marino'nun 2 yıl aradan sonra Danimarka'ya gol atması gündem olmuştu.
EURO 2023 Elemeleri H grubunda Danimarka ile karşılaşan ve maçı 2-1 kaybeden San Marino, 2 yıl sonra gol sevinci yaşamıştı. San Marino, Danimarka'nın ardından Kazakistan maçında da ağları buldu ve üst üste 2 maçta fileleri sarsmayı başardı.
İlk resmi maçını 1990 yılında oynayan ve İsviçre'ye 4-0 yenilen San Marino, tarihindeki tek galibiyetini ise 2004 yılında Lihtenştayn ile oynanan dostluk maçında 1-0'lık skorla almıştı.
Peki San Marino'nun tarihinde gol attığı ülkeler hangileri? İşte cevabı...
17 Kasım 2023: Kazakistan 3-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
17 Ekim 2023: San Marino 1-2 Danimarka (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
18 Kasım 2022: Saint Lucia 1-1 San Marino (Dostluk maçı)
25 Mart 2022: San Marino 1-2 Litvanya (Dostluk maçı)
5 Eylül 2021: San Marino 1-7 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)
1 Haziran 2021: Kosova 4-1 San Marino (Dostluk maçı)
16 Kasım 2019: San Marino 1-3 Kazakistan (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
4 Eylül 2017: Azerbaycan 5-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)
11 Ekim 2016: Norveç 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)
8 Eylül 2015: Litvanya 2-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
10 Eylül 2013: San Marino 1-5 Polonya (Dünya Kupası Elemeleri)
14 Ağustos 2012: San Marino 2-3 Malta (Dostluk maçı)
11 Ekim 2008: San Marino 1-3 Slovakya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
17 Ekim 2007: San Marino 1-2 Galler (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
7 Şubat 2007: San Marino 1-2 İrlanda (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
4 Haziran 2005: San Marino 1-3 Bosna Hersek (Dünya Kupası Elemeleri)
30 Mart 2005: San Marino 1-2 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)
28 Nisan 2004: San Marino 1-0 Lihtenştayn (Dostluk maçı)
20 Ağustos 2003: Lihtenştayn 2-2 San Marino (Dostluk maçı)
6 Haziran 2001: San Marino 1-4 Belçika (Dünya Kupası Elemeleri)
25 Nisan 2001: Letonya 1-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)
28 Şubat 2001: Belçika 10-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)
14 Ekim 1998: San Marino 1-4 Avusturya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
11 Ekim 1995: San Marino 1-3 Faroe Adaları (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
14 Aralık 1994: Finlandiya 4-1 San Marino (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)
17 Kasım 1993: San Marino 1-7 İngiltere (Dünya Kupası Elemeleri)
İkinci gol | 28 Ekim 1992: Türkiye 4-1 San Marino (Dünya Kupası Elemeleri)
İlk gol | 27 Mart 1991: San Marino 1-3 Romanya (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)