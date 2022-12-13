Şan: Mecliste olmak sadece iktidarın mı görevi? Hepimizin görevidir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Maliye Bakanı Alişan Şan, çocuklara yönelik Sevgi Evi ve Lapta Huzurevi’ne birçok aile, şirket ve sivil toplum örgütünün katkı yaptığını belirterek, “Yapılması her gerekeni devletin yapmasını beklemek yanlıştır. Bu işler el birliğiyle olur” dedi.

Şan, pahalılıkla ilgili olarak Şan, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek malların gümrük beyanıyla tahsilatının Türk Lirası olarak yapılacak olması için adım atıldığını anımsattı ve bunun önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Alişan Şan, hükümet yetkililerinin seçim çalışmaları nedeniyle görevlerini ihmal ettiği yönündeki suçlamalara değinerek, “Bu mecliste olmak sadece iktidarın mı görevi? Hepimizin görevidir” dedi. Meclis salonunun yarısının boş olduğuna işaret eden Şan, seçim sürecini “özel bir süreç” olarak değerlendirdi. Şan, belediye başkan adayı olan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı ve özel sürecin getirdiği şartların yaşandığını anlattı.

Şan, Cumhurbaşkanının seçim ziyaretleri yaptığı eleştirilerine ise Şan, “Kendisi halkıyla sürekli iç içe olan biridir. Seçim döneminde onun bir yere kapanmasını istemek yanlış olur diye düşünüyorum” dedi.

51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın en erken zamanda geçeceğinin de sözünü veren Maliye Bakanı Alişan Şan, hayat pahalılığı artışının ise bir hak olduğunu ve günü geldiğinde uygulanacağını belirtti.

Şan’dan sonra yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Cumhurbaşkanının adaylarla seçim bölgelerini gitmesinin normal olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihraç edilecek malların gümrük beyanı ile tahsilatının Türk Lirası olarak yapılacak olması konusunda ise Baybars, bu konunun ülkedeki ilgili sektörlerle görüşülmediğini savundu.

Konuşmaların ardından yazılı sorular ve yanıtların okunmasına geçildi ve Meclis toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı, “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerinin başlayacağı 27 Aralık Salı günü yapılacak.

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13/12/2022 16:01